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В ТГУ открывают англоязычные образовательные программы


01.03.2018   21:02
С нового учебного года студенты в Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили смогут учиться на новых англоязычных образовательных программах.

Университет получил международную аккредитацию на три англоязычные образовательные программы. Это докторская программа по математике, магистерская программа по общественному здравоохранению и докторская программа по урбанистике.

Англоязычные программы были разработаны с помощью иностранных коллег.

В частности, магистерская программа «Общественное здравоохранение» была разработана с помощью норвежских специалистов в рамках проекта «Сотрудничество Грузии-Норвегии в общественном здравоохранении».

Англоязычная докторская программа по математике разработана в рамках проекта, профинансированного немецким научным фондом Volkswagen Stiftung, при участии профессоров математического института Геттингенского университета имени Георга-Августа Ральфом Мейером и Ингом Витом. Докторская программа создана по аналогу программы Геттингенского университета.

Пройдя докторскую образовательную программу по урбанистике можно получить двойной диплом (Double Degree) по урбанистике и архитектуре – один грузинский, второй — европейский.

В ТГУ уверены, что осуществление подобных образовательных программ, путем исследований и инноваций способствует развитию университетских традиций и внедрению современных тенденций.






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