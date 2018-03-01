Тиникашвили: Семья Татушвили с пониманием относится к ситуации, знают, с кем мы имеем дело

01.03.2018 21:43 Глава районной администрации Ахалгори Нугзар Тиникашвили встретился с членами семьи погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили и ознакомил их с информацией о встрече с Эргнети.



По его словам, несмотря на тяжелейшее положение, семья с пониманием относится к текущей ситуации.



«Семья ничего не планирует. Вы знаете, что каждый вечер на место приходят члены правительства и лично знакомят их с информацией о том, что делается для передачи тела. Семья все это понимает. Несмотря на тяжелейшее положение они с пониманием относятся к ситуации и знают, с кем мы имеем дело, и что правительство не жалеет усилий в этом вопросе», — заявил Тиникашвили.



Грузинская сторона в знак протеста покинула рабочую встречу в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них в Эгрнети. Как заявил журналистам заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Каха Кемоклидзе, грузинская сторона поставила два вопроса: о сроках выдачи тела Арчила Татунашвили и о передаче двух граждан Грузии, задержанных вместе с погибшим. Как отметил Кемоклидзе, в ходе дискуссии, затянувшейся на три с половиной часа, грузинская сторона так и не получила вразумительного ответа ни на один из этих вопросов, в связи с чем и было принято решение покинуть встречу в знак протеста.















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