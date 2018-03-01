Задержанному члену столичного сакребуло Темуру Гиоргадзе предъявлено обвинение в мошенничестве

01.03.2018 22:08 Задержанному накануне Службой госбезопасности члену столичного городского собрания (сакребуло) Темуру Гиоргадзе на факте получения взятки, сегодня официально предъявлено обвинение.



По заявлению адвоката задержанного Георгия Кумсиашвили, для стороны защиты непонятно, с чем связана перекваликфикация статьи, так как Гиоргадзе был задержан по обвинению в получении взятки, а сегодня обвинение предъявлено по статье — мошенничество.



По словам адвоката, задержанный не признает вину по обвинению в мошенничестве.



Согласно материалам дела, конкретно по каким действиям предъвлено обвинение следствием, адвокат не конкретизирует.



По данны СГБ, Темур Гиоргадзе потребовал от гражданина Грузии 7000 долларов США в обмен на освобождение его родственника из заключения с помощью комиссии по помилованию. 28 февраля 2018 года Темур Горгадзе получил половину суммы – 3 500 долларов США, во время чего был задержан сотрудниками СГБ.



Судебное заседание по делу Темура Гиоргадзе о присуждении ему меры пресечения состоится завтра. Адвокаты ходатайствуют о том, чтобы в отношении Гиоргадзе не было применено заключение под стражу.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

