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Задержанному члену столичного сакребуло Темуру Гиоргадзе предъявлено обвинение в мошенничестве


01.03.2018   22:08
Задержанному накануне Службой госбезопасности члену столичного городского собрания (сакребуло) Темуру Гиоргадзе на факте получения взятки, сегодня официально предъявлено обвинение.

По заявлению адвоката задержанного Георгия Кумсиашвили, для стороны защиты непонятно, с чем связана перекваликфикация статьи, так как Гиоргадзе был задержан по обвинению в получении взятки, а сегодня обвинение предъявлено по статье — мошенничество.

По словам адвоката, задержанный не признает вину по обвинению в мошенничестве.

Согласно материалам дела, конкретно по каким действиям предъвлено обвинение следствием, адвокат не конкретизирует.

По данны СГБ, Темур Гиоргадзе потребовал от гражданина Грузии 7000 долларов США в обмен на освобождение его родственника из заключения с помощью комиссии по помилованию. 28 февраля 2018 года Темур Горгадзе получил половину суммы – 3 500 долларов США, во время чего был задержан сотрудниками СГБ.

Судебное заседание по делу Темура Гиоргадзе о присуждении ему меры пресечения состоится завтра. Адвокаты ходатайствуют о том, чтобы в отношении Гиоргадзе не было применено заключение под стражу.






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