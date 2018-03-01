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Задержанному члену столичного сакребуло Темуру Гиоргадзе предъявлено обвинение в мошенничестве
01.03.2018 22:08
Задержанному накануне Службой госбезопасности члену столичного городского собрания (сакребуло) Темуру Гиоргадзе на факте получения взятки, сегодня официально предъявлено обвинение.
По заявлению адвоката задержанного Георгия Кумсиашвили, для стороны защиты непонятно, с чем связана перекваликфикация статьи, так как Гиоргадзе был задержан по обвинению в получении взятки, а сегодня обвинение предъявлено по статье — мошенничество.
По словам адвоката, задержанный не признает вину по обвинению в мошенничестве.
Согласно материалам дела, конкретно по каким действиям предъвлено обвинение следствием, адвокат не конкретизирует.
По данны СГБ, Темур Гиоргадзе потребовал от гражданина Грузии 7000 долларов США в обмен на освобождение его родственника из заключения с помощью комиссии по помилованию. 28 февраля 2018 года Темур Горгадзе получил половину суммы – 3 500 долларов США, во время чего был задержан сотрудниками СГБ.
Судебное заседание по делу Темура Гиоргадзе о присуждении ему меры пресечения состоится завтра. Адвокаты ходатайствуют о том, чтобы в отношении Гиоргадзе не было применено заключение под стражу.
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