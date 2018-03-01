Парламентская комиссия по отбору кандидатов попечительского совета ОВГ провела первое заседание

01.03.2018 22:27 На заседании парламентской комиссии по отбору кандидатов попечительского совета Общественного вещателя были рассмотрены организационные вопросы.



Девять членов конкурсной комиссии избрали её председателя — директора «Национального дворца учащейся молодежи» Тинатин Рухадзе и секретаря комиссии — менеджера медиапрограмм «Международной прозрачности — Грузия» Мамуку Андгуладзе.



Сегодня же на заседании бал разработан устав парламентской комиссии по отбору кандидатов попечительского совета ОВГ, который утвердит парламенсткое бюро.



16 февраля, по распоряжению председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе был объявлен открытый конкурс для желающих стать членами попечительского совета Общественного вещателя. После отбора кандидатов, комиссия должна будет представить не менее трех кандидатов в борд ОВГ.



Председатель конкурсной комиссии Тамар Рухадзе заявила, что желающие стать членами попечительского совета должны подать заявления до 3 марта, а конкурсная комиссия отберет кандидатов в 10-ти дневный календарный срок.



Кандидат в попечители ОВГ должен быть гражданином Грузии, общепризнанным лицом с выскоим уровнем доверия общественности. У кандидата должна быть ученая степень магистра или равная ей академическая степень, а также не менее 10-ти летний опыт работы и не менее пяти лет в сфере журналистики, защиты прав человека, финансовой, электронных коммуникаций, искусстве, публицистике или научно — педагогической специальности.















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