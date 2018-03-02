Минюст начал акцию по бесплатной выдаче удостоверений личности

02.03.2018 12:45 С целью уточнения избирательных списков, с 1 марта стартовала очередная акция по бесплатной выдаче удостоверений личности, которая продлится ло 1 ноября. Об этом министр юстиции Теа Цулукиани сообщила на брифинге для журналистов.



Она отметила, что от оплаты стоимости удостоверения личности и фотографии освобождаются:



-совершеннолетние граждане Грузии, которые до настоящего времени не получали ни одного документа, удостоверяющего личность гражданина Грузии;



-несовершеннолетние граждане, которым до завершения акции, то есть до 1 ноября, исполняется 18 лет;



-граждане, чьи фоторгафии на удостоверениях личности являются непригодными (некачественными) либо отсутствуют в единой электронной базе Агенства по развитию сервисов Минюста.



Кроме этой категории граждан, удостоверения личности бесплатно могут получить:



-лица, снятые с регистрации, если они зарегистрируются по кооректному адресу;



-граждане, зарегистрированные без адреса, если они пройдут регистрацию по корректному адресу;



-лица, не имеющие ни одного документа, обладающего юридической силой;



-лица, зарегистрированные на оккупированных территориях Грузии и не обладающие статусом насильственно перемещенного лица, в том числе, если их удостовренение личности было признано недействительным. Последняя категория граждан сможет воспользоваться акцией в том случае, если они зарегистрируются по конкретному адресу на неоккупирорванной территории Грузии.



С 2014 года в Грузии применяются избирательные списки с фотографиями. Соответственно наличие биометрического документа обеспечивает воплощение принципа – «Один избиратель – один голос», и исключает т.н. «карусели» на выборах.



На сегодня в базе Агенства по развитию сервисов Минюста имеется точная, в том числе биометрическая информация, на более чем 2 700 000 граждан.



«Если примем во внимание, что по состоянию на сегодняшний день в базе зарегистриовано 3 506 573 потенциальных избирателя, то можно сказать, что подавляющая часть избирательных данных является точной и достоверной, что в свою очередь, содействует проведению выборов в обстановке доверия», — отметили в министерстве юстиции.















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