|
Минюст начал акцию по бесплатной выдаче удостоверений личности
02.03.2018 12:45
С целью уточнения избирательных списков, с 1 марта стартовала очередная акция по бесплатной выдаче удостоверений личности, которая продлится ло 1 ноября. Об этом министр юстиции Теа Цулукиани сообщила на брифинге для журналистов.
Она отметила, что от оплаты стоимости удостоверения личности и фотографии освобождаются:
-совершеннолетние граждане Грузии, которые до настоящего времени не получали ни одного документа, удостоверяющего личность гражданина Грузии;
-несовершеннолетние граждане, которым до завершения акции, то есть до 1 ноября, исполняется 18 лет;
-граждане, чьи фоторгафии на удостоверениях личности являются непригодными (некачественными) либо отсутствуют в единой электронной базе Агенства по развитию сервисов Минюста.
Кроме этой категории граждан, удостоверения личности бесплатно могут получить:
-лица, снятые с регистрации, если они зарегистрируются по кооректному адресу;
-граждане, зарегистрированные без адреса, если они пройдут регистрацию по корректному адресу;
-лица, не имеющие ни одного документа, обладающего юридической силой;
-лица, зарегистрированные на оккупированных территориях Грузии и не обладающие статусом насильственно перемещенного лица, в том числе, если их удостовренение личности было признано недействительным. Последняя категория граждан сможет воспользоваться акцией в том случае, если они зарегистрируются по конкретному адресу на неоккупирорванной территории Грузии.
С 2014 года в Грузии применяются избирательные списки с фотографиями. Соответственно наличие биометрического документа обеспечивает воплощение принципа – «Один избиратель – один голос», и исключает т.н. «карусели» на выборах.
На сегодня в базе Агенства по развитию сервисов Минюста имеется точная, в том числе биометрическая информация, на более чем 2 700 000 граждан.
«Если примем во внимание, что по состоянию на сегодняшний день в базе зарегистриовано 3 506 573 потенциальных избирателя, то можно сказать, что подавляющая часть избирательных данных является точной и достоверной, что в свою очередь, содействует проведению выборов в обстановке доверия», — отметили в министерстве юстиции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна