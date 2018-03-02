Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минюст начал акцию по бесплатной выдаче удостоверений личности


02.03.2018   12:45
С целью уточнения избирательных списков, с 1 марта стартовала очередная акция по бесплатной выдаче удостоверений личности, которая продлится ло 1 ноября. Об этом министр юстиции Теа Цулукиани сообщила на брифинге для журналистов.

Она отметила, что от оплаты стоимости удостоверения личности и фотографии освобождаются:

-совершеннолетние граждане Грузии, которые до настоящего времени не получали ни одного документа, удостоверяющего личность гражданина Грузии;

-несовершеннолетние граждане, которым до завершения акции, то есть до 1 ноября, исполняется 18 лет;

-граждане, чьи фоторгафии на удостоверениях личности являются непригодными (некачественными) либо отсутствуют в единой электронной базе Агенства по развитию сервисов Минюста.

Кроме этой категории граждан, удостоверения личности бесплатно могут получить:

-лица, снятые с регистрации, если они зарегистрируются по кооректному адресу;

-граждане, зарегистрированные без адреса, если они пройдут регистрацию по корректному адресу;

-лица, не имеющие ни одного документа, обладающего юридической силой;

-лица, зарегистрированные на оккупированных территориях Грузии и не обладающие статусом насильственно перемещенного лица, в том числе, если их удостовренение личности было признано недействительным. Последняя категория граждан сможет воспользоваться акцией в том случае, если они зарегистрируются по конкретному адресу на неоккупирорванной территории Грузии.

С 2014 года в Грузии применяются избирательные списки с фотографиями. Соответственно наличие биометрического документа обеспечивает воплощение принципа – «Один избиратель – один голос», и исключает т.н. «карусели» на выборах.

На сегодня в базе Агенства по развитию сервисов Минюста имеется точная, в том числе биометрическая информация, на более чем 2 700 000 граждан.

«Если примем во внимание, что по состоянию на сегодняшний день в базе зарегистриовано 3 506 573 потенциальных избирателя, то можно сказать, что подавляющая часть избирательных данных является точной и достоверной, что в свою очередь, содействует проведению выборов в обстановке доверия», — отметили в министерстве юстиции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
В Грузии будет построен восьмой «Marriott»
Кумсишвили: Строительство гидроэлекстростанций полезно для страны
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Молдове заявляют, что один из маршрутов международного наркотрафика проходил через Грузию
Столтенберг: Грузия станет членом НАТО, когда полностью выполнит необходимые критерии
Журнал Archaeology назвал обнаруженные в Грузии древнейшие остатки вина среди 10 важнейших находок мира
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна