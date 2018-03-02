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Епархия ААЦ в Грузии обратилась в суд по вопросу о передаче церкви Тандоянц


02.03.2018   14:14
В связи с передачей Грузинской патриархии тбилисской церкви Пресвятой Богородицы (Тандоянц) Епархия Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) в Грузии подала судебный иск против гражданского реестра, сообщает netgazeti.ge.

Правовую поддержку истцам оказывают Центр по изучению и мониторингу прав человека и Институт многообразия. Первое судебное заседание по названному иску назначено на 13 марта.

Как считает истец, гражданским реестром церковь Тандоянц была передана Грузинской патриархии без предварительного изучения вопроса происхождения этого храма, а также не было установлено, находилась ли церковь Тандоянц в прошлом в собственности Грузинской Православной Церкви.

Кроме того, ведётся административное судопроизводство против Национального агентства по имуществу Министерства экономики, которое списало с баланса церковь Тандоянц и прикреплённый к ней земельный участок, чем облегчило переоформление указанных объектов в собственность ГПЦ.

Речь в иске идёт о церкви, расположенной на проспекте Давида Агмашенебели №38, которая сохранилась в первоначальном виде с 1866 года, когда вместо деревянной церкви на средства Саака Тандоянца было возведено кирпичное здание.

В 1883 году во дворе храма супруга Саака Тандоянца Кекела и её брат Александр Бабанасянц построили церковно-приходскую школу. На этом здании по сей день сохранилась надпись о том, что оно построено Тандоянцами.

В советское время здание переоборудовали под кинотеатр, а с 1990-х оно практически не имело функциональной нагрузки и простаивало в повреждённом состоянии. В 2017 году Грузинская патриархия переоформила церковь на свой баланс. ГПЦ утверждает, что церковь Тандоянц стоит на месте храма, построенного грузинами.

Благовест.Инфо





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