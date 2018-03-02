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Грузинскую службу Радио Свобода возглавит бывшая журналистка «Рустави-2»


02.03.2018   16:53
Грузинскую службу Радио Свобода (головной офис находится в Праге) возглавит бывшая журналистка телекомпании «Рустави-2» Натия Замбахидзе. Она приступит к исполнению обязанностей 1 мая.

Должность директора грузинской службы RFE/RL стала вакантной после того, как 31 января ее покинул Давид Какабадзе. Он был снят с должности после почти 13-ти лет работы на Радио Свобода.

Произошло это после громкого скандала вокруг редакции: СМИ собщили, что высшее руководство оказывает давление на грузинскую службу с целью кооперации ее работы с частной телекомпанией “Рустави-2”. Редакция якобы решительно сопротивляется этим попыткам, считая, что такое партнерство ударит по объективности и имиджу Радио Свобода.

Между тем, как отмечает издание Netgazeti, будущий директор грузинской службы Натия Замбахидзе в настоящее время работает в посольстве США в Грузии. Она занимает должность старшего советника.







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