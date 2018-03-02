Худрук театра Ахметели утверждает, что от него требуют остановить грузинско-абхазские проекты

02.03.2018 18:31 Художественный руководитель театра имени Сандро Ахметели говорит об угрозе в его адрес. По утверждению Ираклия Гогия, ему угрожают, и требуют прекращения грузинско-абхазских проектов.



Ираклий Гогия заявил об этом после того, как в конце дня на мобильный телефон с грузинского номера получил sms-сообщения, содержащие угрозу. По словам Гогия, ему и до того угрожали, но послания анонимных пользователей сегодня сменили телефонные сообщения.



"Три месяца назад начали передавать мне послания, дескать, возьмитесь за ум, чем вы занимаетесь… Это люди, которых не устраивает, чтобы грузины и абхазы были вместе. Вчера одно из моих интервью уже выложили на непонятных форумах, и начали его рассматривать в очень плохом контексте"- заявил Гогия.



Театр Ахметели осуществляет несколько проектов с участием двух грузинских и абхазских артистов, и он связывает давление именно с этим фактом.



"Я вечером получил sms-сообщение, разумеется, из неизвестного мне номера. Я спросил, кто это, чего хочет, он поучил меня уму, дескать, веди себя прилично, бросай вообще эти грузинско-абхазские отношения, и вмешательство в процесс примирения"- заявил Ираклий Гогия.



Труппа театра Ахметели уже отреагировала в связи с sms с угрозами в адрес худрука. Актеры уже разработали специальное заявление, которое разместят в социальной сети, а также отправят соответствующим ведомствам.



Труппа требует от правоохранителей, должным образом отреагировать на эти сообщения и угрозы. А также заявляют, что важно установить, кто отправил сообщение, и чтобы правоохранители действовали соответственно закону.

















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