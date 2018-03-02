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Названы самые популярные сферы в системе профобразования Грузии
02.03.2018 19:10
Направление инженерии является самым востребованным в системе профессионального образования Грузии. Об этом свидетельствуют данных Национальной службы статистики «Сакстат» («Грузстат»), которые публикует грузинский «Forbes».
В 2017 году образовательные программы в области инженерии выбрали 5,3 тысячи человек – 34% от общего числа зачисленных.
На втором месте оказались программы аграрной сферы, которые выбрали 2,3 тысяч человек – 14,7% от общего числа зачисленных. Программы в сфере бизнес-администрирования выбрали 2,1 тысячи человек.
Менее популярными оказались направления социальных наук – 84 зачисленных, и естествознания – 54 зачисленных.
В прошлом году на профессиональные образовательные программы в Грузии были зачислены 15,6 тысячи человек. В 2017 году 9,7 тысячи завершили учебу.
По данным 2017 года, профессиональные образовательные программы в Грузии осуществляет 125 учебных заведений, из них 82 являются частными, а 42 государственными.
Власти Грузии делают особый акцент на развитие профессионального образования. Для этого в бюджете 2018 года предусмотрено более 40,8 миллиона лари (более 16,5 миллиона долларов).
Минобразования Грузии работает над интеграцией системы профобразования страны в европейскую образовательную систему. Кроме того, для улучшения качества профобразования планируется развивать сотрудничество с частным сектором. Запланировано внедрение программы, которая даст учащимся возможность практиковаться и работать по получаемой профессии до окончания учебы.
Учиться в профучилищах, согласно планам правительства, также смогут осужденные и пробационеры. Для этого правительство разработало особую программу, которая позволит им получить профессию еще до выхода из тюрьмы.
"Новости-Грузия"
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