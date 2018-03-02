Названы самые популярные сферы в системе профобразования Грузии

02.03.2018 19:10 Направление инженерии является самым востребованным в системе профессионального образования Грузии. Об этом свидетельствуют данных Национальной службы статистики «Сакстат» («Грузстат»), которые публикует грузинский «Forbes».



В 2017 году образовательные программы в области инженерии выбрали 5,3 тысячи человек – 34% от общего числа зачисленных.



На втором месте оказались программы аграрной сферы, которые выбрали 2,3 тысяч человек – 14,7% от общего числа зачисленных. Программы в сфере бизнес-администрирования выбрали 2,1 тысячи человек.



Менее популярными оказались направления социальных наук – 84 зачисленных, и естествознания – 54 зачисленных.



В прошлом году на профессиональные образовательные программы в Грузии были зачислены 15,6 тысячи человек. В 2017 году 9,7 тысячи завершили учебу.



По данным 2017 года, профессиональные образовательные программы в Грузии осуществляет 125 учебных заведений, из них 82 являются частными, а 42 государственными.



Власти Грузии делают особый акцент на развитие профессионального образования. Для этого в бюджете 2018 года предусмотрено более 40,8 миллиона лари (более 16,5 миллиона долларов).



Минобразования Грузии работает над интеграцией системы профобразования страны в европейскую образовательную систему. Кроме того, для улучшения качества профобразования планируется развивать сотрудничество с частным сектором. Запланировано внедрение программы, которая даст учащимся возможность практиковаться и работать по получаемой профессии до окончания учебы.



Учиться в профучилищах, согласно планам правительства, также смогут осужденные и пробационеры. Для этого правительство разработало особую программу, которая позволит им получить профессию еще до выхода из тюрьмы.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

