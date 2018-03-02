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Илия II обратится к патриарху Всея Руси с просьбой о выдаче тела Татунашвили цхинвальским режимом


02.03.2018   19:21
Состоялась встреча родителей скончавшегося в оккупированном Цхинвали в неизвестной обстановке Арчила Татунашвили и католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.

После встречи руководитель фонда патриарха Лаша Жвания прокомментировал встречу.

"Его Святейшеству доложили информацию в связи с текущими переговорами, и встречами. А также требование, чтобы сделали определенные шаги в связи с перевозкой трупа Арчила в семью.

Его Святейшество обещал, что он использует все, что лично в его силах, и силах Церкви Грузии для того, чтобы труп Арчила своевременно передали семье.

Соответственно, Его Святейшество дал нам первое поручение, отправить официальное письмо от имени Его Святейшества на имя патриарха России, и за этим последуют телефонные беседы"- заявил Лаша Жвания.

Несмотря на то, что де-факто власть Цхинвали распространила информацию о кончине Арчила Татунашвили 22 февраля 2017 года, его тело до сих пор не перевезли из оккупированной территории.

Ни правительство Грузии, ни международные организации не смогли убедить де-факто власть, передать труп Татунашвили семье. До сих пор никому официально не известна причина, почему де-факто власть не отдает покойника семье.







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