Илия II обратится к патриарху Всея Руси с просьбой о выдаче тела Татунашвили цхинвальским режимом

02.03.2018 19:21 Состоялась встреча родителей скончавшегося в оккупированном Цхинвали в неизвестной обстановке Арчила Татунашвили и католикоса-патриарха всея Грузии Илии II.



После встречи руководитель фонда патриарха Лаша Жвания прокомментировал встречу.



"Его Святейшеству доложили информацию в связи с текущими переговорами, и встречами. А также требование, чтобы сделали определенные шаги в связи с перевозкой трупа Арчила в семью.



Его Святейшество обещал, что он использует все, что лично в его силах, и силах Церкви Грузии для того, чтобы труп Арчила своевременно передали семье.



Соответственно, Его Святейшество дал нам первое поручение, отправить официальное письмо от имени Его Святейшества на имя патриарха России, и за этим последуют телефонные беседы"- заявил Лаша Жвания.



Несмотря на то, что де-факто власть Цхинвали распространила информацию о кончине Арчила Татунашвили 22 февраля 2017 года, его тело до сих пор не перевезли из оккупированной территории.



Ни правительство Грузии, ни международные организации не смогли убедить де-факто власть, передать труп Татунашвили семье. До сих пор никому официально не известна причина, почему де-факто власть не отдает покойника семье.

















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