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Грузинский академик обматерил журналиста в прямом эфире


02.03.2018   20:33
Академик и бывший депутат Элизбар Джавелидзе нанес журналистке Инге Григолия словесное оскорбление в прямом эфире.

Некоторые представители общества и сферы культуры обратились открытым письмом к аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу. По их мнению, "прозападная политика" и стремление Грузин к военному альянсу НАТО осложнили отношения Грузии с соседней Россией, и именно это обусловило разрушение территориальной целостности Грузии".

Письмо подписали представители "советской интеллигенции": Роберт Стуруа, Резо Амашукели, Кети Долидзе, Элизбар Джавелидзе, Тамаз Цивцивадзе, Гоги Кавтарадзе, Гоги Харабадзе, Георгий Квеситадзе, Джонди Багатурия, и Темо Гоцадзе.

Именно на эту тему было прямое включение в передаче "Реакция" на канале "ТВ Пирвели". Джавелидзе в прямом включении нанес ведущей устное оскорбление, и вышел из эфира.

"Спасибо. Такого корректного гостя у меня никогда не было в прямом эфире. Я уже получила ответ на все. Я многое видела в течение многих лет, но впервые меня обругали в прямом эфире"- заявила Инга Григолия.








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