Сборная Грузии сыграет с Израилем в Нетания

02.03.2018 22:52



После того матча многие специалисты поспешили заявить, что судьба этой пары плей-офф уже решена и сборная Грузии практически уже решила задачу выхода в ЧЕ. Но игроки и тренеры сборной страны не собираются расслабляться и тщательно готовятся к второму матчу. Об этом говорили как ветераны команды(Зураб Руруа, Михаил Багатурия, Марко Елача и др.), так и молодые игроки сборной (Рези Имнаишвили, Андрия Битадзе, Хвича Джахая и др.), а также члены тренерского штаба и руководители Федерации водного поло страны. Вместе с ними 2 марта я прибыл из Тбилиси в Тель-Авив пассажирским рейсом грузинской авиакомпании "Айрзена", появление игроков и тренеров сборной Грузии вызвало большой интерес как в аэропорту Тбилиси, так и среди пассажиров рейса и стюардесс.



В международном аэропорту "Бен-Гурион" команду Грузии и членов делегации встречали консул Грузии в Израиле Александрэ Джишкариани, проживающий около Тель-Авива многократный чемпион Грузии по настольному теннису, а ныне поэт, представитель Союза писателей Грузии в Израиле по вопросам культуры, профессор Роберт Адар(Аджиашвили), известный певец Юза Мошиашвили, врач Гия Мошиашвили и другие наши соотечественники. Эта была теплая и душевная встреча, которая подняла настроение игрокам после перелета в ранний час. Из аэропорта "Бен-Гурион" сборная Грузии на автобусе направилась в Нетания, в спорткомплекс Wingate institute, где 3 марта в 12.0 по местному времени начнется второй матч плей-офф. Наша команда провела днем первую тренировку, а вечером -вторую тренировку. Главный тренер сборной Грузии, легендарный и титулованный ватерполист Реваз Чомахидзе заявил, что "команда тщательно и ответственно готовится к предстоящему матчу".



"Не может быть и речи о недооценке соперника, первую игру в Тбилиси мы выиграли с крупным счетом, но расслабляться нельзя, мы будем бороться за успех и во втором матче", - сказал он. Таким же был и лейтмотив высказываний игроков команды.



На матче , который состоится в спорткомплексе Wingate institute, вмещающем около 2 тысяч зрителей, 3 марта вряд ли будет аншлаг:ведь и в Израиле многие считают, что после поражения в первом матче в Тбилиси со счетом 1:12 у сборной Израиля почти нет шансов на общий успех, хотя по мнению администрации комплекса, на матче ожидается присутствие не менее 500-600 человек. По данным, полученным автором этих строк, среди зрителей будут несколько десятков наших соотечественников, проживающих в Израиле- грузин и грузинских евреев, а также сотрудники посольства и консульства Грузии в Израиле. Автору этих строк вдвойне приятно было узнать о том, что среди зрителей будут и проживающие в Израиле уроженцы Сухуми, Пицунды и Гагры.



Находящийся в Нетания президент Федерации водных видов спорта Давид Руруа ( в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо" и сборной Грузии,обладатель серебряных медалей Спартакиады народов СССР 1979 года ) заявил, что "грузинский ватерпол, зародившийся в 1927 году, имеет богатую и славную историю". "Мы помним об именитых, легендарных ветеранах грузинского ватерпола, говорим им сердечное спасибо за развитие этого вида спорта",-отметил он. Руруа сказал, что "нынешнее поколение ватерполистов Грузии достойно продолжает традиции тех, кто создал славу нашему ватерполу".



Он выразил надежду на то, что сборная Грузии не только попадет в финальную часть ЧЕ-2018, который пройдет в июле в Барселоне, но и сделает все возможное для того, чтобы выступит на ЧЕ лучше, чем в 2016 и 2014 годах.



Тенгиз Пачкория, Нетания, специально для Грузия Online



Фото 1: Сборная Грузии в аэропорту "Бен-Гурион"

Фото 2: Давид Руруа и Роберт Адар(Аджиашвили)

Фотографии Хатуны Габиташвили



Ватерпольная сборная Грузии близка к тому, что в третий раз получит право играть в финальной части Чемпионата Европы.Наша сборная дважды играла в ЧЕ -в 2014 в Будапеште и в 2016 году в Белграде и сейчас остался один шаг для выхода в ЧЕ-2018: 3 марта в Нетания состоится второй матч плей-офф между сборными Грузии и Израиля, первая игра этих команд прошла в Тбилиси 24 февраля и завершилась победой Грузии с крупным счетом-12:1.После того матча многие специалисты поспешили заявить, что судьба этой пары плей-офф уже решена и сборная Грузии практически уже решила задачу выхода в ЧЕ. Но игроки и тренеры сборной страны не собираются расслабляться и тщательно готовятся к второму матчу. Об этом говорили как ветераны команды(Зураб Руруа, Михаил Багатурия, Марко Елача и др.), так и молодые игроки сборной (Рези Имнаишвили, Андрия Битадзе, Хвича Джахая и др.), а также члены тренерского штаба и руководители Федерации водного поло страны. Вместе с ними 2 марта я прибыл из Тбилиси в Тель-Авив пассажирским рейсом грузинской авиакомпании "Айрзена", появление игроков и тренеров сборной Грузии вызвало большой интерес как в аэропорту Тбилиси, так и среди пассажиров рейса и стюардесс.В международном аэропорту "Бен-Гурион" команду Грузии и членов делегации встречали консул Грузии в Израиле Александрэ Джишкариани, проживающий около Тель-Авива многократный чемпион Грузии по настольному теннису, а ныне поэт, представитель Союза писателей Грузии в Израиле по вопросам культуры, профессор Роберт Адар(Аджиашвили), известный певец Юза Мошиашвили, врач Гия Мошиашвили и другие наши соотечественники. Эта была теплая и душевная встреча, которая подняла настроение игрокам после перелета в ранний час. Из аэропорта "Бен-Гурион" сборная Грузии на автобусе направилась в Нетания, в спорткомплекс Wingate institute, где 3 марта в 12.0 по местному времени начнется второй матч плей-офф. Наша команда провела днем первую тренировку, а вечером -вторую тренировку. Главный тренер сборной Грузии, легендарный и титулованный ватерполист Реваз Чомахидзе заявил, что "команда тщательно и ответственно готовится к предстоящему матчу"."Не может быть и речи о недооценке соперника, первую игру в Тбилиси мы выиграли с крупным счетом, но расслабляться нельзя, мы будем бороться за успех и во втором матче", - сказал он. Таким же был и лейтмотив высказываний игроков команды.На матче , который состоится в спорткомплексе Wingate institute, вмещающем около 2 тысяч зрителей, 3 марта вряд ли будет аншлаг:ведь и в Израиле многие считают, что после поражения в первом матче в Тбилиси со счетом 1:12 у сборной Израиля почти нет шансов на общий успех, хотя по мнению администрации комплекса, на матче ожидается присутствие не менее 500-600 человек. По данным, полученным автором этих строк, среди зрителей будут несколько десятков наших соотечественников, проживающих в Израиле- грузин и грузинских евреев, а также сотрудники посольства и консульства Грузии в Израиле. Автору этих строк вдвойне приятно было узнать о том, что среди зрителей будут и проживающие в Израиле уроженцы Сухуми, Пицунды и Гагры.Находящийся в Нетания президент Федерации водных видов спорта Давид Руруа ( в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо" и сборной Грузии,обладатель серебряных медалей Спартакиады народов СССР 1979 года ) заявил, что "грузинский ватерпол, зародившийся в 1927 году, имеет богатую и славную историю". "Мы помним об именитых, легендарных ветеранах грузинского ватерпола, говорим им сердечное спасибо за развитие этого вида спорта",-отметил он. Руруа сказал, что "нынешнее поколение ватерполистов Грузии достойно продолжает традиции тех, кто создал славу нашему ватерполу".Он выразил надежду на то, что сборная Грузии не только попадет в финальную часть ЧЕ-2018, который пройдет в июле в Барселоне, но и сделает все возможное для того, чтобы выступит на ЧЕ лучше, чем в 2016 и 2014 годах.Фото 1: Сборная Грузии в аэропорту "Бен-Гурион"Фото 2: Давид Руруа и Роберт Адар(Аджиашвили)











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