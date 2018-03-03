Сборная Грузии по регби сегодня будет противостоять команде Испании

03.03.2018 13:03 Сборные Грузии и Испании по регби проведут матч на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси, в рамках Кубка европейских наций.



Главный тренер национальной команды Грузии Милтон Хейг сделал четыре замены в стартовом составе, по сравнению с матчем двухнедельной давности против Германии, которую грузины выиграли со счетом 64:0. Так, с первых минут на поле выйдут Шалва Сутиашвили и Сосо Матиашвили, восстановившийся после травмы. Также в стартовом составе, впервые в этом году, сыграет Васил Лобжанидзе, пропустивший две предыдущие игры, и Георгий Тхилаишвили.



В Тбилиси сборная Испании прилетела не в сильнейшем составе. Как отметил главный тренер «команды львов» Сантьяго Сантос, он заменил 19 человек по сравнению с играми против России (20:13) и Румынии (22:10).



Что касается очного противостояния сборных Грузии и Испании, то команды встречались между собой 18 раз, из которых в 14 матчах победу праздновали грузинские регбисты, трижды выигрывали испанцы, а один раз была зафиксирована ничья. Сборная Испании не может обыграть Грузию уже на протяжении шести встреч подряд. Последний успех «команды львов» датирован 2012 годом, когда в Мадриде хозяева победили 25:18.



Самую крупную победу сборная Грузии одержала в феврале 2011 года, разгромив гостей в Тбилиси со счетом 60:0.



После матча с Испанией, «борджгалоснеби» отправятся в Краснодар и 10 матра сыграют против России. После этого, 17 марта на стадионе «Динамо Арена» грузинские регбисты будут противостоять румынам.















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