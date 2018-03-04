Грузия еще раз выиграла у Израиля и вышла в ЧЕ водного поло

04.03.2018 00:31



Игроки и тренеры сборной Грузии тщательно подготовились к матчу в Нетания, который состоялся в спорткомплексе Wingate institute. Несмотря на крупное поражение в первом матче, около 1 800 фанов сборной Израиля почти полностью заполнили трибуны этого спорткомплекса. Среди зрителей было около ста поклонников сборной Грузии - в основном это проживающие в Израиле уроженцы Грузии и их дети. Они весь матч активно и организованно поддерживали сборную Грузии, используя музыкальные инструменты, флаги, овации, скандирования.



Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить проживающих в Израиле наших соотечественников Марину Хахвиашвили (уроженка Пицунды), Роберта Аджиашвили( уроженец Тбилиси, многократный чемпион Грузии по настольному теннису, а ныне поэт, представитель Союза писателей Грузии в Израиле по вопросам культуры, профессор), Дали Ефремашвили( уроженка Сухуми) , действующее в Израиле грузинское общество "Мамули" (председатель Ираклий Киладзе), сухумчанку Элисо Киладзе за активные усилия по мобилизации поклонников сборной Грузии и их приезд на матч в Нетания из разных городов Израиля. Среди зрителей на матче были консул Грузии в Израиле Александрэ Джишкариани, проживающие в Израиле известный певец Юза Мошиашвили, дочь знаменитого тренера тбилисского "Динамо" Нодара Ахалкаци (1938-1998) Медея Ахалкаци, бывший футболист сухумского и тбилисского "Динамо" Заур Ефремашвили ( он живет в Израиле с 1973 года), всех не смогу перечислить , но особенно отмечу , что среди фанов было много женщин и детей с флагами Грузии. Атмосфера на трибунах была приятной, отношение между фанами сборных Грузии и Израиля доброжелательными. На это сразу же указал и сидевший рядом со мной на трибуне мой однокурсник по историческому факультету Донецкого госуниверситета (Украина) Петр Варият. Он живет в Израиле с 1990 года, мы закончили ДонГу в 1981 году, в последний раз виделись в 1988 году. Он, конечно, болел за сборную Израиля, но отметил высокое мастерство сборной Грузии и особенную активность поклонников нашей сборной.



После матча поклонники сборной Грузии буквально окружили игроков и тренеров сборной Грузии, главного тренера, легендарного ватерполиста Реваза Чомахидзе, известного в прошлом ватерполиста , а ныне президента Федерации водных вида спорта Давида Руруа, членов делегации-устроили им овации, их поздравляли, фотографировались. Кстати, хозяева матча также очень тепло поздравили сборную Грузии с выходом в финальную часть ЧЕ-2018.



Давид Руруа ( в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо" и сборной Грузии,обладатель серебряных медалей Спартакиады народов СССР 1979 года ) заявил, что "грузинский ватерпол, зародившийся в 1927 году, имеет богатую и славную историю". "Мы помним об именитых, легендарных ветеранах грузинского ватерпола, говорим им сердечное спасибо за развитие этого вида спорта",-отметил он. Руруа сказал, что "нынешнее поколение ватерполистов Грузии достойно продолжает традиции тех, кто создал славу нашему ватерполу".



Через несколько часов после матча в Нетания сборная Грузии направилась в аэропорт "Бен-Гурион" и вылетела в Тбилиси пассажирским рейсом авиакомпании "Айрзена". А поклонники сборной Грузии, присутствовавшие на матче, долго отмечали этот успех в разных городах Израиля. Бывший футболист Заур Ефремашвили пригласили автора этих строк,моего друга Петра Варията и нескольких наших соотечественников в ресторан Al Cappone, владельцами которого являются проживающие в Нетания сухумчане- бывший шахматист, боксер и музыкант Малхаз Шартава и его супруга Инга. В этом фактически грузинском ресторане(по прекрасной кухне, доброжелательной атмосфере и видом на море ) все напоминает Грузию, а теперь и успех ватерпольной сборной страны на ЧЕ-2018.





Тенгиз Пачкория, Нетания, специально для

Фото Хатуны Габиташвили



Ватерпольная сборная Грузии в третий раз получила право играть в финальной части Чемпионата Европы.Наша сборная дважды играла в ЧЕ -в 2014 в Будапеште и в 2016 году в Белграде, а 3 марта в третий раз официально оформила свое участие ЧЕ-2018: в субботу в Нетания сборная Грузии со счетом 11:10 выиграла второй матч плей-офф у Израиля, первая игра этих команд прошла в Тбилиси 24 февраля и также завершилась победой Грузии со счетом 12:1.Игроки и тренеры сборной Грузии тщательно подготовились к матчу в Нетания, который состоялся в спорткомплексе Wingate institute. Несмотря на крупное поражение в первом матче, около 1 800 фанов сборной Израиля почти полностью заполнили трибуны этого спорткомплекса. Среди зрителей было около ста поклонников сборной Грузии - в основном это проживающие в Израиле уроженцы Грузии и их дети. Они весь матч активно и организованно поддерживали сборную Грузии, используя музыкальные инструменты, флаги, овации, скандирования.Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить проживающих в Израиле наших соотечественников Марину Хахвиашвили (уроженка Пицунды), Роберта Аджиашвили( уроженец Тбилиси, многократный чемпион Грузии по настольному теннису, а ныне поэт, представитель Союза писателей Грузии в Израиле по вопросам культуры, профессор), Дали Ефремашвили( уроженка Сухуми) , действующее в Израиле грузинское общество "Мамули" (председатель Ираклий Киладзе), сухумчанку Элисо Киладзе за активные усилия по мобилизации поклонников сборной Грузии и их приезд на матч в Нетания из разных городов Израиля. Среди зрителей на матче были консул Грузии в Израиле Александрэ Джишкариани, проживающие в Израиле известный певец Юза Мошиашвили, дочь знаменитого тренера тбилисского "Динамо" Нодара Ахалкаци (1938-1998) Медея Ахалкаци, бывший футболист сухумского и тбилисского "Динамо" Заур Ефремашвили ( он живет в Израиле с 1973 года), всех не смогу перечислить , но особенно отмечу , что среди фанов было много женщин и детей с флагами Грузии. Атмосфера на трибунах была приятной, отношение между фанами сборных Грузии и Израиля доброжелательными. На это сразу же указал и сидевший рядом со мной на трибуне мой однокурсник по историческому факультету Донецкого госуниверситета (Украина) Петр Варият. Он живет в Израиле с 1990 года, мы закончили ДонГу в 1981 году, в последний раз виделись в 1988 году. Он, конечно, болел за сборную Израиля, но отметил высокое мастерство сборной Грузии и особенную активность поклонников нашей сборной.После матча поклонники сборной Грузии буквально окружили игроков и тренеров сборной Грузии, главного тренера, легендарного ватерполиста Реваза Чомахидзе, известного в прошлом ватерполиста , а ныне президента Федерации водных вида спорта Давида Руруа, членов делегации-устроили им овации, их поздравляли, фотографировались. Кстати, хозяева матча также очень тепло поздравили сборную Грузии с выходом в финальную часть ЧЕ-2018.Давид Руруа ( в прошлом ватерполист тбилисского "Динамо" и сборной Грузии,обладатель серебряных медалей Спартакиады народов СССР 1979 года ) заявил, что "грузинский ватерпол, зародившийся в 1927 году, имеет богатую и славную историю". "Мы помним об именитых, легендарных ветеранах грузинского ватерпола, говорим им сердечное спасибо за развитие этого вида спорта",-отметил он. Руруа сказал, что "нынешнее поколение ватерполистов Грузии достойно продолжает традиции тех, кто создал славу нашему ватерполу".Через несколько часов после матча в Нетания сборная Грузии направилась в аэропорт "Бен-Гурион" и вылетела в Тбилиси пассажирским рейсом авиакомпании "Айрзена". А поклонники сборной Грузии, присутствовавшие на матче, долго отмечали этот успех в разных городах Израиля. Бывший футболист Заур Ефремашвили пригласили автора этих строк,моего друга Петра Варията и нескольких наших соотечественников в ресторан Al Cappone, владельцами которого являются проживающие в Нетания сухумчане- бывший шахматист, боксер и музыкант Малхаз Шартава и его супруга Инга. В этом фактически грузинском ресторане(по прекрасной кухне, доброжелательной атмосфере и видом на море ) все напоминает Грузию, а теперь и успех ватерпольной сборной страны на ЧЕ-2018.Тенгиз Пачкория, Нетания, специально для Грузия Online Фото Хатуны Габиташвили











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