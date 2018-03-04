Грузинские регбисты обыграли команду Испании на Кубке Европейских Наций

04.03.2018 13:34 Национальная сборная Грузии обыграла команду Испании со счетом 23:10 в рамках розыгрыша Кубка Европейских Наций.



Матч проходил на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Игра не была легкой для грузинской команды — первая половина завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев поля, однако во втором тайме между командами началось напряженное противостояние, продолжавшееся до последней минуты.



Перед игрой с Испанией главный тренер национальной команды Грузии Милтон Хейг сделал четыре замены в стартовом составе, по сравнению с матчем двухнедельной давности против Германии, который грузины выиграли со счетом 64:0.



Между тем, в сборной Испании было произведено 19 замен по сравнению с ранее проведенными играми против России и Румынии.

До сих пор сборные Грузии и Испании встречались между собой 18 раз. 14 из этих матчей завершались победой грузинской команды, один раз встреча завершилась в ничью.



Сборная Испании не может обыграть Грузию уже на протяжении шести встреч подряд. Последний успех «команды львов» датирован 2012 годом, когда в Мадриде хозяева победили 25:18.



Что касается очного противостояния сборных Грузии и Испании, то команды встречались между собой 18 раз, из которых в 14 матчах победу праздновали грузинские регбисты, трижды выигрывали испанцы, а один раз была зафиксирована ничья.



В нынешнем цикле Кубка Европейских Наций сборной Грузии предстоит провести еще два. Вскоре команда отправится в Краснодар, где 10 марта сыграет против России. После этого, 17 марта, на стадионе «Динамо Арена» грузинские регбисты будут противостоять румынам.















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