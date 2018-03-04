IFAB разрешил четвертую замену в дополнительное время футбольного матча

04.03.2018 13:36 Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) включил в правила футбола использование четвертой замены в дополнительное время матча, сообщается в релизе на сайте IFAB.



Решение было принято на заседании IFAB, состоявшемся в субботу под руководством главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



"Решение об использовании четвертой замены на чемпионате мира-2018 в России будет принято на заседании совета ФИФА 16 марта", - сказал Инфантино на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном сайте ФИФА.



Возможность использования четвертой замены начала применяться в тестовом режиме два года назад в ряде матчей национальных чемпионатов в Европе, а также в играх сборных команд.















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