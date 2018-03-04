Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российские олимпийцы начали продавать подаренные автомобили


04.03.2018   13:38
Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане выставил объявление о продаже призового автомобиля BMW X4 30d.

"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера НЕ получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", - написал продавец в описании объявления.

За призовой автомобиль автор объявления планирует выручить четыре миллиона рублей.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсменам также дарили автомобили BMW. За золотые медали полагался X6, за серебряные - Х4, за бронзовые - Х3. Медалистам Игр-2014 в Сочи предлагали модельный ряд внедорожников Mercedes.

Подобная практика зародилась в 2006 году. После церемоний появлялись сообщения о том, что некоторые спортсмены выставляли эти подарки на продажу.

Помимо автомобилей, олимпийские призеры получают фиксированные денежные премии от федерального правительства, которые в зависимости от достоинства медали достигают четырех миллионов рублей. Дополнительно награждает атлетов и регион, который те представляют. Там в качестве приза нередко выступают дома и квартиры.


Источник: newsru.com





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна