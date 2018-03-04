|
Российские олимпийцы начали продавать подаренные автомобили
04.03.2018 13:38
Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане выставил объявление о продаже призового автомобиля BMW X4 30d.
"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера НЕ получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", - написал продавец в описании объявления.
За призовой автомобиль автор объявления планирует выручить четыре миллиона рублей.
После Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсменам также дарили автомобили BMW. За золотые медали полагался X6, за серебряные - Х4, за бронзовые - Х3. Медалистам Игр-2014 в Сочи предлагали модельный ряд внедорожников Mercedes.
Подобная практика зародилась в 2006 году. После церемоний появлялись сообщения о том, что некоторые спортсмены выставляли эти подарки на продажу.
Помимо автомобилей, олимпийские призеры получают фиксированные денежные премии от федерального правительства, которые в зависимости от достоинства медали достигают четырех миллионов рублей. Дополнительно награждает атлетов и регион, который те представляют. Там в качестве приза нередко выступают дома и квартиры.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна