Российские олимпийцы начали продавать подаренные автомобили

04.03.2018 13:38



"Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера НЕ получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", - написал продавец в описании объявления.



За призовой автомобиль автор объявления планирует выручить четыре миллиона рублей.



После Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсменам также дарили автомобили BMW. За золотые медали полагался X6, за серебряные - Х4, за бронзовые - Х3. Медалистам Игр-2014 в Сочи предлагали модельный ряд внедорожников Mercedes.



Подобная практика зародилась в 2006 году. После церемоний появлялись сообщения о том, что некоторые спортсмены выставляли эти подарки на продажу.



Помимо автомобилей, олимпийские призеры получают фиксированные денежные премии от федерального правительства, которые в зависимости от достоинства медали достигают четырех миллионов рублей. Дополнительно награждает атлетов и регион, который те представляют. Там в качестве приза нередко выступают дома и квартиры.





Источник: newsru.com Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане выставил объявление о продаже призового автомобиля BMW X4 30d."Призовой автомобиль, получен за медаль на Олимпийских Играх 2018 года. На авто олимпийская символика "Команда России 2018": на порогах олимпийские кольца с подсветкой, проекция из двери на асфальт олимпийской символики. Второй комплект резины на дисках. Комплектация близка к максимальной. Номера НЕ получались. На данный момент стоит на закрытой парковке", - написал продавец в описании объявления.За призовой автомобиль автор объявления планирует выручить четыре миллиона рублей.После Олимпиады в Рио-де-Жанейро спортсменам также дарили автомобили BMW. За золотые медали полагался X6, за серебряные - Х4, за бронзовые - Х3. Медалистам Игр-2014 в Сочи предлагали модельный ряд внедорожников Mercedes.Подобная практика зародилась в 2006 году. После церемоний появлялись сообщения о том, что некоторые спортсмены выставляли эти подарки на продажу.Помимо автомобилей, олимпийские призеры получают фиксированные денежные премии от федерального правительства, которые в зависимости от достоинства медали достигают четырех миллионов рублей. Дополнительно награждает атлетов и регион, который те представляют. Там в качестве приза нередко выступают дома и квартиры.











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