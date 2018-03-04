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Послы европейской молодежи общаются с грузинской молодежью
04.03.2018 13:41
С 26 февраля по 2 марта 27 Послы европейской молодежи (YEAs) из Грузии и ЕС принимали участие в серии мероприятий, призванных активизировать деятельность и вовлеченность молодежи Грузии в вопросах партнерских отношений их страны с ЕС.
Организованные в сотрудничестве с Представительством Европейского Союза в Грузии данные мероприятия включают в себя посещение школы в поселке для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Церовани и Тбилисского государственного университета, где будут обсуждаться вопросы, имеющие важное значение для молодежи, такие как партнерство и сотрудничество между ЕС и Грузией, общие ценности, культура и возможности, предлагаемые ЕС для грузинской молодежи.
"Быть Послом европейской молодежи из Грузии – это невероятная возможность", – отметил YEA Гено Куташвили. "Делиться информацией о ЕС и его потрясающих программах исключительно важно и ценно, особенно если мы говорим о поселении ВПЛ Церовани, так как здесь ЕС представляет собой ключ к свободе и шанс на развитие".
YEAs также встретятся с представителями локальных молодежных партнеров, включая с Национальным офисом программы Erasmus+, Студенческой сетью Erasmus, Клубом молодых дипломатов Грузии, Институтом Европа-Грузия и порталом Caucasus Youth Nexus с тем, чтобы обменяться идеями и наилучшими практиками организации и проведения молодежных мероприятий в Грузии.
Сеть "Молодежь европейских соседей" была запущена в июне 2016 года проектом Восточные соседи ЕС. Ее деятельность фокусируется на укреплении сотрудничества между молодыми людьми в возрасте от 15 до 25 лет и молодежными организациями из ЕС и стран Восточного партнерства. Данная сеть служит коммуникационной платформой для вовлечения молодежи в социально важные мероприятия. По результатам двух открытых конкурсов заявок на участие в программе более 200 молодых людей из стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства были отобраны и назначены Послами европейской молодежи. Новый прием заявок откроется летом 2018 года.
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