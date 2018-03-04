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Федерация футбола Грузии присоединилась к акции против оккупации


04.03.2018   17:38
Федерация футбола Грузии (ФФГ) присоединится к анти-оккупационной акции «Мир больше войны», запланированной в Тбилиси на 4 марта. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Национальной лиги.

Акцию в знак солидарности с семьей Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали 22 февраля, организует группа рядовых граждан. Для того, чтобы выразить протест незаконным действиям оккупационного режима, участники соберутся 4 марта в 18:00 на Площади Свободы в центре Тбилиси.

После того, как событие было анонсировано в соцсетях, к акции присоединились около 40 тбилисских баров и ресторанов – все они будут закрыты на время проведения митинга.

Федерация футбола Грузии сообщила, что перенесет два матча Национальной лиги, а также игру «Сабуртало» — «Сиони» и тем самым выступит против оккупации.

Назначенные на воскресенье матчи перенесены на 5 марта, место проведения не изменилось. Так, встреча «Локомотив» — «Самтредия» состоится 5 марта в 15:30, матч «Динамо Тбилиси» — «Рустави» — в 18:00, «Сабуртало» — «Сиони» — в 20:00.






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