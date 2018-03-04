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В Тбилиси пройдет презентация фильма «Я еду в Ереван»


04.03.2018   17:42
6 марта в выставочном зале Национальной библиотеки Парламента Грузии состоится презентация снятого организацией "Агора-Джорджия" фильма «Я еду в Ереван».

Автором фильма является руководитель "Агора-Джорджия" Виктория Максоева(Грузия), оператором-постановщиком - Гарик Абелян(Армения). Предыдущая совместная работа автоов удостоена Премии Гомера в Европе.

В новом фильме главные роли исполняют: Иванэ Курасбедиани(Грузия) и Айк Петросян(Армения). Композицию на дудуке играет Дживан Гаспарян.

Фильм "Я еду в Ереван" снят при поддержке Мэрии г. Ереван. Информационный партнёр - Общественное телевидение Армении. Съемочную группу также поддержали :"Vega", "Double Tree by Hilton", Airline "Georgian Airways", Airline "Armenia".

В программе: показ фильма, выступления Ансамбля народных инструментов "Лазурь"(Армения, руководитель - Саркис Алексанян), ансамбля дудукистов культурно-просветительգкого и молодёжного центра «АЙАРТУН» при Епархии Армянской Апостольской Православной Святой Церкви в Грузии(руководитель - Иване Мкртычян) и хореографического ансамбля "Имеди" Национального дворца Грузии(руководитель - Рехвиашвили, Гвинениа).

Примечательно, что 22 года назад был подписан договор "Об установлении братских отношений между Ереваном и Тбилиси".






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