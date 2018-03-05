Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мургулия: Большие книги будут разделены на секции, что позволит детям носить гораздо более легкие книги


05.03.2018   13:37
Произойдет смена параметров бумаги и большие книги будут разделены на секции, что позволит детям носить гораздо более легкие книги, — об этом заместитель министра образования Темур Мургулия заявил в ответ на вопрос о весе книг.

По его словам, есть ожидания, чтобы качество книг стало еще лучше.

«Именно потому, что нам нужны были намного лучшие книги, национальный учебный план изменился полностью. Изменились и критерии оценки книг, качество. Есть ожидания, что будет лучше. Что касается веса, тут два направления. Первое – изменение параметров бумаги, однако тут нужно учесть очень много нюансов. Второе – большие книги будут разделены на секции, что даст нам возможность, чтобы дети носили более легкие книги», — заявил Мургулия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна