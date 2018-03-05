Мургулия: Большие книги будут разделены на секции, что позволит детям носить гораздо более легкие книги

05.03.2018 13:37 Произойдет смена параметров бумаги и большие книги будут разделены на секции, что позволит детям носить гораздо более легкие книги, — об этом заместитель министра образования Темур Мургулия заявил в ответ на вопрос о весе книг.



По его словам, есть ожидания, чтобы качество книг стало еще лучше.



«Именно потому, что нам нужны были намного лучшие книги, национальный учебный план изменился полностью. Изменились и критерии оценки книг, качество. Есть ожидания, что будет лучше. Что касается веса, тут два направления. Первое – изменение параметров бумаги, однако тут нужно учесть очень много нюансов. Второе – большие книги будут разделены на секции, что даст нам возможность, чтобы дети носили более легкие книги», — заявил Мургулия.















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