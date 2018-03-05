|
Мургулия: Большие книги будут разделены на секции, что позволит детям носить гораздо более легкие книги
05.03.2018 13:37
Произойдет смена параметров бумаги и большие книги будут разделены на секции, что позволит детям носить гораздо более легкие книги, — об этом заместитель министра образования Темур Мургулия заявил в ответ на вопрос о весе книг.
По его словам, есть ожидания, чтобы качество книг стало еще лучше.
«Именно потому, что нам нужны были намного лучшие книги, национальный учебный план изменился полностью. Изменились и критерии оценки книг, качество. Есть ожидания, что будет лучше. Что касается веса, тут два направления. Первое – изменение параметров бумаги, однако тут нужно учесть очень много нюансов. Второе – большие книги будут разделены на секции, что даст нам возможность, чтобы дети носили более легкие книги», — заявил Мургулия.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна