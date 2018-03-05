Долидзе: Существующая на сегодня система бессрочного назначения судей является нелогичной

05.03.2018 13:42 Без глубокой реформы этапа собеседования, представленная инциатива является нерациональной и не имеет обоснования, — заявила член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, говоря об инициативе своего коллеги Дмитрия Гвритишвили.



Согласно инициативе Гвритишвили, необходимо уточнить правовое состояние тех судей, которым Высший совет юстиции отказал в бессрочном назначении. То есть должен быть определен конкретный временной период, в течение которого судья вновь сможет принять участие в конкурсе на бессрочное назначение.



В этой связи Анна Долидзе отметила изьяны существующей системы назначений. В частности, кандидат не получает обоснования ни в случае своего бессрочного назначения, ни в случае отказа в таковом. Долидзе считает, что в первую очередь существует необходимость в определении критериев обоснования решения, чтобы кандидат, получиший отказ, в случае желания вновь участовать в конкурсе знал, что ему нужно исправить или улучшить для успешного прохождения конкурса.



«Если в случае получения отказа, кандидат уже через 3 месяца может вновь внести заявление, то отказ Совета теряет смысл. Тогда для чего Высший совет юстиции затрачивает столько времени, дает столько оценок, если кандидат сразу же вносит новое заявление. Судьи с 10-летним опытом и новички находятся в неравных условиях. Считаю, что эта инциатива подчеркивает то, что нам нужна глубокая и существенная реформа процедуры назначений, собеседования и, в особенности, бессрочного назначения.



Дело в том, что сегодняшняя система нелогичная. Сначала мы в баллах оцениваем кандидатов, затем откдадывем эти баллы в сторону и в закрытом режиме, без какого-либо обоснования как в случае с судьей Шавадзе, мы его назначаем или не назначаем.



Если мы оставим эту систему в силе, то тогда давать таким кандитам право на новую попытку ещё в большей степени лишено обоснования, так как они не знают, почему они не были назначены с первой попытки», — заявила Долидзе.















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