Грузинская книга впервые будет представлена на Каннском кинофестивале

05.03.2018 13:52 Еще один успех грузинской литературы за рубежом после Берлинале – по инициативе Georgian National Book Center, грузинский роман будет представлен на Каннском кинофестивале в секции Shoot the Book. ОbOle Аки Морчиладе предстанет перед представителями международной киноиндустрии 15 мая.



По инициативе и организации Национального центра грузинской книги, на грузинские издатели представили произведения грузинской литературы на Каннском кинофестивале в ноябре прошлого года. В десятку лучших литературных произведений попал изданный несколько лет назад роман.



Примечательно, что в этом году грузинская литература уже во второй раз добилась такого успеха на международном кинофестивале.















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