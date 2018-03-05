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Грузинская книга впервые будет представлена на Каннском кинофестивале
05.03.2018 13:52
Еще один успех грузинской литературы за рубежом после Берлинале – по инициативе Georgian National Book Center, грузинский роман будет представлен на Каннском кинофестивале в секции Shoot the Book. ОbOle Аки Морчиладе предстанет перед представителями международной киноиндустрии 15 мая.
По инициативе и организации Национального центра грузинской книги, на грузинские издатели представили произведения грузинской литературы на Каннском кинофестивале в ноябре прошлого года. В десятку лучших литературных произведений попал изданный несколько лет назад роман.
Примечательно, что в этом году грузинская литература уже во второй раз добилась такого успеха на международном кинофестивале.
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