Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская книга впервые будет представлена на Каннском кинофестивале


05.03.2018   13:52
Еще один успех грузинской литературы за рубежом после Берлинале – по инициативе Georgian National Book Center, грузинский роман будет представлен на Каннском кинофестивале в секции Shoot the Book. ОbOle Аки Морчиладе предстанет перед представителями международной киноиндустрии 15 мая.

По инициативе и организации Национального центра грузинской книги, на грузинские издатели представили произведения грузинской литературы на Каннском кинофестивале в ноябре прошлого года. В десятку лучших литературных произведений попал изданный несколько лет назад роман.

Примечательно, что в этом году грузинская литература уже во второй раз добилась такого успеха на международном кинофестивале.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Квирикашвили: Товарооборот с Арменией в 2017 году вырос на 33%
В Грузии представили мобильный путеводитель по горнолыжным курортам страны
Малый бизнес не осознает роли страхования имущества
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
Оккупанты задержали гражданина Грузии
Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парубий: Украина, Молдова и Грузия защищают Евросоюз от агрессии РФ
В Дагестане задержали замглавы республиканской таможни
НАТО о сотрудничестве с Азербайджаном
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна