Начинается регистрация абитуриентов к национальным экзаменам

05.03.2018 15:30 Регистрация к единым национальным экзаменам начинается сегодня, с 15:00. Аппликаты должны зарегистрироваться в электронном формате на веб-странице Национального центра оценок и экзаменов. Кроме национальных экзаменов, регистрация объявлена и для грантового конкурса студентов, общих магистерских и учительских предметных экзаменов.



Процесс регистрации состоит из нескольких этапов, и регистрация прекратится 30 марта в 18:00. Именно с этого времени аппликаты больше не смогут поменять экзаменационный город. Однако, до 15 мая они смогут добавить или сменит предмет. А внести изменения в перечень образовательных программ они смогут до обнародования итогов апелляции.



По словам руководителя Национального центра экзаменов и оценок Майи Миминошвили, сроки смены программ были увеличены с конкретной целью. Список аккредитованных университетов может измениться, что вызовет недоразумение среди абитуриентов. Поэтому внести изменения, и сменить университета абитуриенты могут до опубликования итогов апелляции.



«У университетов может смениться статус. Поэтому, мы предупреждаем всех абитуриентов, чтобы они постоянно проверяли данную информацию и принимали решение на основании этой информации. Мы общаемся с Национальным центром аккредитации и просим их, не менять аккредитацию университетов до августа, чтобы избежать недоразумений», — пояснила Майя Миминошвили.















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