Современный грузинский роман впервые представят на Каннском фестивале

05.03.2018 19:18 На Каннском фестивале впервые представлен грузинский роман – это книга современного писателя Аки Морчиладзе под названием «Obоle».



Книга появится в действующей уже пятый год секции Shoot the Book («Сними книгу»), которая занимается содействием в аудиовизуальной адаптации современной литературы авторов разных стран международными производителями.



На фестиваль роман был представлен по инициативе Национального центра грузинской книги, где и был отобран в числе десяти лучших литературных произведений.

71-й Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. Роман Морчиладзе будет представлен международной киноиндустрии 15 мая.



Как отмечается, грузинскую литературу Центр представил на рассмотрение престижного кинофестиваля еще в ноябре 2017 года.



«Среди лучших отобранных десяти литературных произведений на фестиваль попал роман, выпущенный издательством Бакура Сулакаури. Примечательно, что в текущем году грузинская литература уже во второй раз одерживает такой успех на международном кинофестивале. Национальный центр книги поздравляет современного грузинского писателя Аку Морчиладзе и издательство Бакура Сулакаури с этим международным признанием», — говорится в сообщении Центра.



Следует отметить, что на Берлинском фестивале этого года в секции «Книги на Берлинале» была также представлена книга современного грузинского писателя Дато Турашвили «Другой Амстердам».



Главный герой романа Аки Морчиладзе «Obole» — Ираклий, обычный тбилисский парень, приезжает починить крышу дедовской дачи. Приключения начинаются после того, как он находит на чердаке старинное ружье – красивую кремневую винтовку, украшенную вставками из перламутра. Еще в детстве Ираклию рассказывал об этом ружье родной дядя и сообщил, что оно называется «Оболе». Когда-то ружье спасло своего хозяина – узника крепости Мури, а затем долго и мирно висело на стене. История оружия в воображении Ираклия переплетается с реальностью. В 2012 году «Obole» был назван лучшим романом года и награжден грузинской премией «Саба».



Ака Морчиладзе – автор многих романов, рассказов и детективов, пятикратный лауреат грузинской литературной премии «Саба». По произведениям и сценариям Аки Морчиладзе сняты известные грузинские фильмы.



"Новости-Грузия"











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