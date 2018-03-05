|
«Русские хинкали» возмутили нью-йоркских грузин
05.03.2018 19:28
Жители Нью-Йорка грузинского происхождения рассказали в соцсетях о рекламном баннере одного из ресторанов быстрого питания на Манхэттене. На нем изображены хинкали, а рядом надпись: Khinkali – Russian Dumplings (“Хинкали – русские пельмени”).
Позже выяснилось, что в меню заведения хинкали все же были признаны грузинскими. Кроме того, владельцы ресторана после обращения к ним представителей грузинской диаспоры сняли рекламный баннер, пообещав исправить ошибку.
Ранее СОВА рассказывала о том, что в Грузии придумали инновационный способ поедания хинкали.
"СОВА"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна