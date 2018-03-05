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«Русские хинкали» возмутили нью-йоркских грузин


05.03.2018   19:28
Жители Нью-Йорка грузинского происхождения рассказали в соцсетях о рекламном баннере одного из ресторанов быстрого питания на Манхэттене. На нем изображены хинкали, а рядом надпись: Khinkali – Russian Dumplings (“Хинкали – русские пельмени”).

Позже выяснилось, что в меню заведения хинкали все же были признаны грузинскими. Кроме того, владельцы ресторана после обращения к ним представителей грузинской диаспоры сняли рекламный баннер, пообещав исправить ошибку.

Ранее СОВА рассказывала о том, что в Грузии придумали инновационный способ поедания хинкали.

"СОВА"





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