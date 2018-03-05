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Шесть грузинских фильмов покажут на международном кинофестивале «Фаджр»


05.03.2018   20:16
Шесть грузинских фильмов будут показаны в этом году на престижном международном кинофестивале «Фаджр». Решение принял директор департамента международных коммуникаций иранского фестиваля Каиамир Мохсенин исходя из последнего успеха грузинских фильмов.

По словам Мохсенина, в современном грузинском кинематографе есть интересные темы и участвует талантливый творческий коллектив.

Кроме того, грузинские фильмы отличаются от кинематографа других стран и являются самодостаточными. Мохсенин отметил, что в последнем фильме Георгия Овашвили «Хибула» играет иранский актер Хосейн Махджуб. На решение руководства фестиваля оказал влияние и этот факт.

Среди 6 фильмов на кинофестивале покажут пять картин 2017 года, и одну 2016 года. Международной кинофестиваль «Фаджр» будет проходить в Тегеране с 19 по 27 апреля.






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