Украинские матери пленных и пропавших без вести АТОшников поехали за помощью в Грузию

05.03.2018 21:17 В Тбилиси приехали матери украинских пленных и пропавших без вести, чтобы встретиться с наиболее влиятельными общественными и международными организациями в Грузии.



По мнению Аллы Макух, матери бывшего пленного и руководительницы ОО "Берегиня", переговоры о поисках и возвращении пропавших без вести в Украине зашли в тупик: "К нам обратилось почти полсотни матерей, которые не могут найти своих сыновей и мужей на оккупированных территориях. Они не знают, что с их детьми, живы ли они. Боевики не признают, что у них есть наши дети".



Первая встреча состоялась с одной из наиболее влиятельных общественных организаций Грузии - Женским информационным центром. Эта организация развернула масштабную информационную и представительскую кампанию в защиту прав женщин, в частности вынужденно перемещенных лиц и матерей пропавших без вести. Сейчас Центр лоббирует интересы женщин через своих представителей в высших органах государственной власти. Руководитель Центра Елена Русецкая пообещала всестороннюю поддержку украинским матерям в переговорах с международными организациями. В Грузии украинская делегация встретится с грузинскими матерями пропавших без вести, представителями поисковых организаций, Красного Креста, высшего духовенства и дипломатами.



По информации матерей, до сих пор в плену боевиков остается менее 150 военных заложников, и около 400 гражданских.















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