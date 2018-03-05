22% женщин считают, что бить жену в определенных условиях - оправдано

05.03.2018 22:58 В Грузии провели социологическое исследование в масштабах всей страны, которое показало, что немалая часть населения считает приемлемым насилие в отношении женщин.



Исследование показало, что почти четверть опрошенных женщин — 22%, и треть мужчин — 31%, считают, что бить жену в определенных условиях — оправдано.



Также почти четверть женщин — 23%, и почти половина мужчин — 42%, считают, что жена должна подчиняться мужу даже тогда, когда она с ним не согласна.



Также оказалось, что со случаями насилия в семье сталкивается каждая седьмая женщина. 9% женщин в детстве стали жертвами сексуального насилия. Каждая пятая женщина говорит, что испытывала сексуальные притеснения.



Совместное исследование по вопросам насилия в отношении женщин в Грузии провели Женская организация ООН UN Women, Национальная служба статистики Грузии и Евросоюз. Это первое масштабное и профессиональное исследование, проведенное после 2009 года, с тех пор, как в стране участились случаи насилия против женщин. Исследование включало проблемы сексуальных притеснений и домогательств.



Исследование было проведено в 2017 году и объединяет качественные и количественные методологии. По масштабу всей страны были опрошены 6 006 женщин в возрасте от 15 до 64 лет и 1 601 женщина от 15 до 64 лет.



Качественное исследование составило 47 встреч. Исследование было проведено в рамках проекта «Вместе победим насилие над женщинами».















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