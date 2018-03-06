Омбудсмен: Пациенты в Сурамской психиатрической клиники находятся в ужасных условиях

06.03.2018 10:57 Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетила Сурамскую психиатрическую клинику имени А. Каджая.



По информации аппарата Омбудсмена, Народный защитник возмущена состоянием инфраструктуры, что ставит пациентов в невыносимые условия.



Нино Ломджария считает, что власти должны немедленно принять меры, чтобы улучшить условия пациентов клиники.















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