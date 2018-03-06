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Подписан меморандум о сотрудничестве между азербайджанскими и грузинскими стартапами


06.03.2018   13:45
Сегодня Baku Business Factory (BBF) и Агентство инноваций и технологий Грузии (GITA) подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандум подписали директор BBF Аловсят Муслимов и председатель GITA Георгий Звиададзе.

Стороны договорились о расширении сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в области ИКТ, науки, инжиниринга и сельского хозяйства. Также BBF и GITA намерены обмениваться опытом привлечения инвесторов angel и venture.

Данное соглашение будет способствовать взаимному выходу на рынки грузинских и азербайджанских стартапов и новаторов. Также грузинские стартапы смогут воспользоваться рядом услуг BBF.

Кроме того, стороны организуют бизнес-форумы, семинары и другие встречи для компаний и стартапов из обеих стран.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для динамичной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Агентство инноваций и технологий Грузии было создано в 2014 году. Его целью является формирование в Грузии инновационной экосистемы, стимулирование использования инноваций и технологий в различных секторах, содействие коммерциализации инновационного предпринимательства, изобретений и исследований, поддержка инновационных стартапов и IT.







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