Эксперты МОК изучают перспективы проведения зимней олимпиады 2030 года в Грузии

06.03.2018 13:50 В Грузию приехала группа экспертов Международного олимпийского комитета с целью изучения перспективы проведения зимней олимпиады в 2030 году - заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



"Хочу воспользоваться случаем, и поблагодарить президента Международного олимпийского комитета за такое быстрое реагирование. Как известно, совсем недавно мы были в Лозанне, где говорили о перспективе проведения в Грузии олимпиады зимнего спорта в 2030 году. Данная экспертная группа оценит сегодняшнее состояние, даст картину, в каком направлении нам необходимо развитие. И на базе этой оценки мы разработаем план действия, и шаг за шагом подготовимся к 2030 году, чтобы провести в Грузии зимнюю спортивную олимпиаду, что является громадной перспективой не только для Бакуриани и горных курортов, но и всей страны"- заявил премьер-министр.



По его словам, произойдет оценка также других горных лыжных курортов, и будет подготовлен анализ направлений, где требуется большая концентрация внимания, и понадобится потратить больше ресурса.

















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