Состоялась презентация электронных курсов профессионального развития учителей

06.03.2018 14:52 В гостинице «Румс» в Тбилиси состоялась презентация электронных курсов профессионального развития учителей.



Курс инициирован фондом «Вызовы тысячелетия» и он позволит педагогам пройти тренинги в удобном для них месте и времени в онлайн-режиме. Курсы охватывают как общие профессиональные программы, так и предметные (физика, химия, биология, математика, география, английский) модули.



По словам заместителя министра образования Лии Гигаури, впервые в истории профессионального образования, будет создана программа, которая позволит педагогам повысить уровень подготовки как по естественным наукам, так и с профессиональной точки зрения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

