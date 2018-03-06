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Состоялась презентация электронных курсов профессионального развития учителей


06.03.2018   14:52
В гостинице «Румс» в Тбилиси состоялась презентация электронных курсов профессионального развития учителей.

Курс инициирован фондом «Вызовы тысячелетия» и он позволит педагогам пройти тренинги в удобном для них месте и времени в онлайн-режиме. Курсы охватывают как общие профессиональные программы, так и предметные (физика, химия, биология, математика, география, английский) модули.

По словам заместителя министра образования Лии Гигаури, впервые в истории профессионального образования, будет создана программа, которая позволит педагогам повысить уровень подготовки как по естественным наукам, так и с профессиональной точки зрения.






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