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Посол Грузии вручил Орден Почета грузинскому сумоисту Левану Горгадзе


06.03.2018   15:15
Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Японии Леван Цинцадзе вручил грузинскому сумоисту Левану Горгадзе (Точиношин) Орден Почета. По сообщению Министерства иностранных дел, в посольстве Грузии состоялся торжественный прием в честь этого события. Награда была вручена Точиношину указом президента Грузии Георгия Маргвелашвили.

С речью к приглашенным гостям обратились посол Грузии, Точиношин, и грузинский суммоист Теймураз Джугели (Гагамару).

Директор европейского отдела Министерства иностранных дел Японии Ясуши Масаки зачитал поздравительное письмо министра иностранных дел, в котором наряду с поздравлением министр выразил готовность сотрудничать с Грузией в целях укрепления уже существующих тесных отношений.

"На торжественном церемониале присутствовали представители аккредитованного в Японии дипломатического корпуса, и грузинской диаспоры. А также члены правительства Японии и бизнес корпораций, и другие приглашенные гости.

На мероприятии были представлены грузинские вина и блюда" - говорится в информации МИД.







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