Больше женщин стали обращаться к правоохранителям за защитой от насильников - глава МВД

06.03.2018 17:46 После открытия международной конференции "Женщины в полиции" министр внутренних дел Георгий Гахария прокомментировал мероприятия, которые осуществляет Министерство внутренних дел с точки зрения снижения, и предотвращения насилия в семье, и в отношении женщин в Грузии.



"Наше ведомство очень много делает в данном направлении. Прежде всего, должен сказать, что был создан департамент по защите прав человека, основной задачей которого сегодня является защита прав женщин, совершенствование механизмов выявления насилия по отношению женщин, и повышение эффективности механизмов расследования. Вы также должны учитывать тот компонент, что образовательные программы, которые были осуществлены в течение последних лет, изменили подход к этому явлению, и поступает больше заявлений, сегодня больше женщин обращается к правоохранительным органам для защиты их интересов. Это отразилось в статистике, и соответственно, первым делом, мы должны понимать, что как только увеличивается количество обращений, это дает нам здоровую возможность правильно отреагировать на эти правонарушения, что мы и делаем. Можете также посмотреть количество ордеров сдерживания, их количество тоже значительно увеличилось" - заявил глава МВД.



В Грузии провели социологическое исследование в масштабах всей страны, которое показало, что немалая часть населения считает приемлемым насилие в отношении женщин.



Исследование показало, что почти четверть опрошенных женщин — 22%, и треть мужчин — 31%, считают, что бить жену в определенных условиях — оправдано. Также почти четверть женщин — 23%, и почти половина мужчин — 42%, считают, что жена должна подчиняться мужу даже тогда, когда она с ним не согласна.



Также оказалось, что со случаями насилия в семье сталкивается каждая седьмая женщина; 9% женщин в детстве стали жертвами сексуального насилия; каждая пятая женщина говорит, что испытывала сексуальные притеснения.

















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