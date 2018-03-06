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Проживающие в Аджарии мусульманки часто сталкиваются с дискриминацией
06.03.2018 18:26
Согласно исследованию, проведенному по заказу Союза грузинских мусульман оказалось, что из-за общественного мнения и самодискриминации, женщины-мусульманки не могут реализовать себя в совершенстве.
Организация We Research провела исследование в четырех муниципалитетах Аджарии – Батуми, Кеда, Шуахеви и Хуло. Цель исследования – выявить образовательные, рабочие, политические и гражданские, социальные нужды женщин-мусульманок.
Исследование показало, что проживающие в Аджарии мусульманки часто сталкиваются с дискриминацией в своих же семьях и общине как в формальной, так и неформальной обстановке.
В процессе исследования было подготовлено и документальное видео.
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