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В Тбилиси создается объединение мультифункциональных библиотек


06.03.2018   20:21
Одним из основных вопросов, которые обсуждаются на внеочередном заседании Сакребуло — основа объединения мультифункциональных библиотек. Вопрос создания нового айпи представила заместитель мэра Тбилиси Софо Хунцария.

Член «Национального движения» Лиле Липартелиани поинтересовалась, почему членам фракции отказали во встрече с высокопоставленным чиновником столичной мэрии.

«Вы спрятались от нас, госпожа Софо, были в кабинете и нам сказали, что вас не было на работе. У нас есть конкретные вопросы, сколько останется из 36-ти библиотек, что будет находиться в зданиях библиотек после их ремонта и не подпадут ли они под интересы конкретных лиц. Мы уже собрали 3000 подписей и большинство читателей заявляет, что физически защитят библиотеки», — Лиле Липартелиани.

В ответ оппозиции, член «Грузинской мечты» Тамар Талиашвили заявила, что оппозиция прибегает к политическим трюкам и создает целенаправленный ажиотаж.

«Как случилось, что в свое время в вашем распоряжении оказалось 74 библиотеки и в 2014 году это количество сократилось вдвое. В большинстве случаев читальные пространства залов были урезаны, книжные хранилища и читальные залы были объединены», — отметила Тамар Талиашвили.






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