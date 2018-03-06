В Тбилиси создается объединение мультифункциональных библиотек

06.03.2018 20:21 Одним из основных вопросов, которые обсуждаются на внеочередном заседании Сакребуло — основа объединения мультифункциональных библиотек. Вопрос создания нового айпи представила заместитель мэра Тбилиси Софо Хунцария.



Член «Национального движения» Лиле Липартелиани поинтересовалась, почему членам фракции отказали во встрече с высокопоставленным чиновником столичной мэрии.



«Вы спрятались от нас, госпожа Софо, были в кабинете и нам сказали, что вас не было на работе. У нас есть конкретные вопросы, сколько останется из 36-ти библиотек, что будет находиться в зданиях библиотек после их ремонта и не подпадут ли они под интересы конкретных лиц. Мы уже собрали 3000 подписей и большинство читателей заявляет, что физически защитят библиотеки», — Лиле Липартелиани.



В ответ оппозиции, член «Грузинской мечты» Тамар Талиашвили заявила, что оппозиция прибегает к политическим трюкам и создает целенаправленный ажиотаж.



«Как случилось, что в свое время в вашем распоряжении оказалось 74 библиотеки и в 2014 году это количество сократилось вдвое. В большинстве случаев читальные пространства залов были урезаны, книжные хранилища и читальные залы были объединены», — отметила Тамар Талиашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

