Обвиненные в организации акций в Батуми освобождены из заключения

06.03.2018 20:51 Задержанные по обвинению в организации акций в Батуми 11 — 12 марта 2017 года Ираклий Чхвиркия и Мераб Гогоберидзе сегодня были освобождены из-под стражи и уже покинули изолятор. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



«Комиссия по условно — досрочному освобождению изучила дела задержанных и приняла решение об их освобождении. Чхвиркия и Гогоберидзе уже покинули тюремное учреждение», — заявил адвокат Паата Шавадзе.



Бывший член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ираклий Чхвиркия и руководитель НПО «Центр по борьбе с коррупцией» Мераб Гогоберидзе были задержаны в апреле 2017 года на основании решения Батумского городского суда по части 1 статьи 225 (организация группового насилия, руководство им или участие в нем).



Уличные беспорядки в Батуми произошли после того, как вечером 11 марта 2017 года полицейский патруль выписал в центре города штраф за незаконную парковку. Водитель и несколько прохожих вступили с полицейскими в спор, который перерос в потасовку. В итоге полиция задержала шесть человек.



Через несколько часов перед зданием главного управления полиции собралась толпа из тысячи человек, которые требовали освободить задержанных и уволить шефа полиции. После полуночи акция переросла в беспорядки и откровенный вандализм на улице вокруг здания полиции – толпа бросалась камнями и сожгла несколько полицейских машин. Полиция в ответ использовала против митингующих слезоточивый газ. Из-за столкновений и интоксикации газом пострадали 21 человек, из них 11 полицейских. Акция завершилась к шести часам утра, ее остатки разогнал спецназ.



По данным следствия, в день беспорядков Чхвиркия выразил солидарность погромщикам и требовал отставки правительства. Позже его отчислили из партии «Национальное движение».

Что касается Гогоберидзе, то он не имеет никакого отношения к ЕНД, напротив, многие комментаторы событий обвинили его в том, что он является «агентом» службы госбезопасности. Гогоберидзе задолго до акции публиковал в фейсбуке посты, призывающие организовать в Батуми акцию протеста.



Гогоберидзе публично выражал недовольство тем, что назначенный в 2017 году новый шеф полиции Батуми «не является аджарцем по происхождению», а также утверждал, что сотрудники патрульной полиции называют местных жителей «татарами» (пренебрежительное обозначение мусульман – НГ).



Всего МВД Грузии по обвинению в нарушении Административного кодекса сразу после акции арестовало 75 человек. Большинство из них были оштрафованы. К уголовной ответственности после инцидента в Батуми был привлечен 21 человек. С большинством из них прокуратура заключила процессуальную сделку. Часть из них уже покинули тюрьму, другие отбывают наказание.















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