Письмо патриарха Кирилла Илие II: ошибка или умышленное искажение?

06.03.2018 22:55 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на письмо Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, в котором тот просил посодействовать передаче тела погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили его родным.



В ответном письме Московский патриархат рассказал о принятых мерах, передал обещание осетинской стороны передать тело гражданина Грузии сразу после завершения криминальной экспертизы и сообщил, что передача состоится при посредничестве Комитета Красного креста.



Грузинские СМИ, тем временем, обратили внимание на терминологию, используемую авторами письма: де-факто руководство т.н. Южной Осетии в нем названо “местными властями”. Кроме того, официальный титул Илии Второго вновь был сокращен и использован без упоминания Абхазии (Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Грузии, архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети).



Впрочем, что это не ошибка, а умышленное искажение положении дел, легко можно убедиться, прочитав все письма РПЦ на имя Патриарха, направленные после 2008 года.



Стоит отметить, что официально Русская православная церковь признает юрисдикцию Грузинской православной церкви над оккупированными территориями Абхазии и т.н. Южной Осетии и не оспаривает канонических границ ГПЦ.















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