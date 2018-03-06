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IAAF: Российских легкоатлетов могут окончательно лишить права выступать на международных соревнованиях


06.03.2018   23:46
Легкоатлеты из России, которым сейчас разрешено выступать на турнирах по легкой атлетике в нейтральном статусе, могут окончательно лишиться права участвовать в международных соревнованиях. Это произойдет, если Россия не достигнет показателей, установленных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) к июлю 2018 года, заявил глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации Руне Андерсен, выступление опубликовано на YouTube-канале IAAF.

«Если прогресса не будет, на заседании IAAF может быть принято решение о запрете для россиян участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе», — отметил Андерсен. Он добавил, что международная ассоциация в дальнейшем может принять решение об исключении российской федерации легкоатлетов из состава своих членов.

Следующее заседание рабочей группы IAAF намечено на июль 2018 года.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допинг-скандала. В основу расследования легли показания спортсменов Виталия и Юлии Степановых, которые рассказали, что в России существует система применения допинга легкоатлетами.






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