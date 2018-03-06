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Финал творческого проекта «Из Грозного с любовью!» состоялся в Тбилиси


06.03.2018   23:55
Творческий проект международного гастрольного тура «Из Грозного с любовью!» завершился 4 марта концертом Чеченского государственного ансамбля танца «Вайнах» в Тбилиси. В зале одного из старейших театров Грузии - Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Грибоедова - зрители принимали ведущий хореографический коллектив Чеченской Республики.

Выступать в стране, где сценическая постановка кавказской лезгинки доведена до совершенства и признана во всем мире - задача не из простых. И с этой задачей «Вайнах» успешно справился, сообщает пресс-служба Государственного ансамбля танца «Вайнах».

Принимали артистов из Чеченской Республики в Грузии очень тепло и радушно. Во время концерта аплодисментами сопровождался каждый танец, каждое выступление из 18 танцев двух отделений концерта.

Вместе с хореографической программой творческого проекта «Из Грозного с любовью!» «Вайнах» привез в Тбилиси две выставки: «Культура и искусство» и «Крепость Грозная. От закладки в 1818 году до наших дней». В первой были представлены художественные произведения выдающихся писателей и поэтов Чеченской Республики - книги, в которых отражены надежды и чаяния, сила духа и стойкость далеких предков и героев современности чеченского народа.

В фотоснимках второй выставки отразилась летопись Грозного. 200-летие города, пережившего времена расцвета и страшных трагедий, возрожденного из послевоенных руин. Именно он стал источником вдохновения создателей творческого проекта «Из Грозного с любовью!».

«Стерев границы наших городов, соединяя творчеством сердца, чтоб нашим танцам не было конца, мы привезли из Грозного Любовь!» - в этих сроках Зареты Осмаевой - директора ансамбля, сосредоточена квинтэссенция замысла проекта.

Значение творческого проекта гастрольного тура «Из Грозного с любовью!» неоценимо. Целями проекта являются создание платформы для сотрудничества творческих коллективов; установление прочных долговременных отношений между творческими коллективами регионов России и стран ближнего зарубежья. Также создание положительного имиджа чеченского народа через углубление знаний о его культуре и традициях, о духовных и нравственных ценностях, об истории Чеченской Республики и города Грозного; приобщение широкого круга зрителей к фольклорному танцевальному искусству чеченского народа.

Творческий проект гастрольного тура «Из Грозного с любовью!» успешно реализован. Он стартовал в Грозном, ансамбль выступал на престижных площадках двух столиц России – Санкт-Петербурге и в Москве, затем были гастроли в Баку. Финал проекта состоялся в Тбилиси.

- Реализация творческого проекта международного гастрольного тура стала возможной благодаря финансовой, организационной и методической поддержке министерства культуры Российской Федерации. Будем надеяться, что мосты дружбы между странами ближнего зарубежья благодаря силе народного искусства укреплены, творческие связи налажены, добрая миссия ансамбля «Вайнах» осуществлена, - отметила З.Осмаева.






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