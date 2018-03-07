С начала программы элиминации гепатита С к курсу подключились до 45 тыс. человек

07.03.2018 11:08 С начала программы элиминации гепатита С по сей день, к курсу лечения подключились до 45 тыс. пациентов, а курс приема лекарств завершили до 40 тыс. лиц.



Пятая рабочая встреча по элиминации гепатита С проходит в Национальном центре здоровья общества и контроля заболеваний. Главная тема встречи – децентрализация сервисов связанных с программой по элиминации гепатита С и рост их географической доступности для населения.



В мепроприятии принимают участие министр здравоохранения и социальной защиты Давид Сергеенко, заместитель посла США в Грузии Элизабет Руд, руководитель центров контроля и превенции заболеваний США Бет Скагс, а также местные и международные эксперты, представители неправительственных организаций.



По информации Национального центра контроля заболеваний Грузии, в стране отмечается очень высокий коэффициент выздоровления в рамках программы по элиминации гепатита С, который в несколько раз превосходит средние мировые показатели.



Как было отмечено на встрече, существующая программа по элиминации гепатита С в Грузии уникальна, так как скрининг, исследования и антивирусное лечение для любого гражданина является бесплатным.



Бесплатный скрининг гепатита С доступен в лабораториях Центра контроля заболеваний и до 600 медицинских центрах в масштабах всей страны.















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