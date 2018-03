Фильм Анны Урушадзе «Страшная мать» покажут в Нью-Йорке

07.03.2018 11:16 Американская премьера художественного фильма грузинского режиссера Анны Урушадзе «Страшная мать» состоится в рамках 47-го Международного кинофестиваля «Новые режиссеры/Новые фильмы».



New Directors/New Films пройдет в Нью-Йорке с 28 марта по 8 апреля.



Как сообщает в Национальном центре кинематографии Грузии, фильм Анны Урушадзе покажут в Нью-йоркском музее современного искусства (MoMA).

«Мы желаем Анне успехов», — говорится в сообщении Киноцентра.



Кинофестиваль «Новые режиссеры/Новые фильмы», основанный в 1972 году, ежегодно проходит совместно с Нью-Йоркский музеем современного искусства и Киносообществом Линкольн-центра. Его целью является представление лучшего фестивального кино наиболее интересных молодых режиссеров со всего мира. Традиционно показы посещают ведущие критики и киноведы The New York Times и Variety.



В 2017 году в программу нью-йоркского кинофестиваля попали две киноленты из Грузии: «Моя счастливая семья» Наны Эквтимишвили и Симона Гросса и короткометражный фильм Дэи Кулумбегашвили «Лета».



На кинофестивале этого года будет представлено кино из России, Японии, Китая, Канады, Ирана, Катара, Тайваня, Аргентины, Португалии, Бразилии, Болгарии, Германии, Дании, Франции, Швейцарии и других стран.



«Страшная мать» — это дебют в полнометражном метре дочери известного грузинского кинорежиссера и номинанта на «Оскар» (фильм «Мандарины») Зазы Урушадзе. Несмотря на молодой возраст, критики и зрители отмечают интересный и новый взгляд Анны на всем известные, застоялые стереотипы.



Фильм рассказывает о 50-летней женщине — матери и домохозяйке Манане. Героиня стоит перед нелегким выбором: семейные обязанности или страсть к писательству, которую она подавляла годами. Фильм затрагивает тему моральных норм и социальной ответственности. Главную роль в драме сыграла актриса Нато Мурванидзе.



В 2017 году фильм стал призером на 70-м международном кинофестивале в Локарно. Также кинолента получила звание лучшего полнометражного художественного фильма на Сараевском международном кинофестивале и стала призером фестивалей в Сингапуре, Испании, Египте и даже призером Asia Pacific Screen Awards (APSA), которую называют «Азиатским Оскаром».















