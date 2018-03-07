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В Рустави почтили память Жюли Шартава
07.03.2018 12:13
В Рустави отметили день рождения Жюли Шартава. В связи с 74-х летием со дня рождения национального героя, представители местного муниципалитета вместе с жителями города почтили память Жюли Шартава и возложили венки к его мемориалу.
Грузинский политический, общественный и государственный деятель, председатель Совета обороны и Совета министров Абхазской автономной республики, генерал — майор Жюли Шартава был расстрелян сепаратистами 27 сентября 1993 года, в день падения Сухуми.
После смерти ему присвоен звание национального героя Грузии.
Жюли шартава похоронен в Тбилиси, в Вакийском пантеоне.
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