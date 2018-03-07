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В Тбилиси штрафы за уличную торговлю будут ужеточены


07.03.2018   12:22
Штрафы за уличную торговлю будут ужеточены. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Ираклий Хмаладзе.

По его словам, для пресечения незаконной уличной торговли необходимы жесткие штрафные санкции и осуществление эффективного надзора.

«Инициатива предусматривает увеличение штрафных ставок за уличную торговлю осуществляемую без соответствующего разрешения. Для пресечения незаконной уличной торговли необходимо ужесточение штрафных санкций и эффективный надзор. Я получил распоряжение переподготовить сотрудников службы надзора, а также реформировать службу. В случае необходимости ресурсы будут увеличены, чтобы получить эффективный результат. При повторном нарушении штраф будет намного больше. Для уличной торговли существуют специально отведенные площади, хотя торговля без надлежащего разрешения все равно существует и данные факты должны быть пресечены. Что касается количества штрафов, то детали станут известны позднее», — заявил Ираклий Хмаладзе.






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