Каладзе: За нарушение правил безопасности предупреждение вынесено 500 объектам, 272 были оштрафованы

07.03.2018 12:29 В процессе нашей работы у нас есть много новинок, мы осуществляем разные работы для благополучия столицы и необходимо содействие этому правильному выполнению, укрепление надзора и мониторинга по тем нарушениям, которые наносят ущерб Тбилиси, — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства Тбилиси.



По словам Кахи Каладзе, в мэрии подготовлен законопроект, который направлен парламенту и этими изменениями функции надзора в отношении различных нарушений будут более эффективными:



«Эти нарушения: уродование внешнего вида столицы; нанесение ущерба территории Тбилиси в ходе строительных или ремонтных работ; уличная торговля на территории самоуправляемой единицы без соответствующего разрешения; нарушение условий на разрешение наружной рекламы, размещение наружной рекламы без размещения или размещение неподобающей рекламы. Думаю, в этом направлении необходимо ужесточить законодательство в этом направлении, чтобы служба надзора была эффективной. Мы уже начали и в будущем будем подходить более строго к теме незаконных строительств или строительств с нарушениями», — отметил Каха Каладзе.



По его словам, на данном этапе, по причине игнорирования норм безопасности строительства, или проектов с нарушениями, предупреждение вынесено 500 объектам, 272 из которых уже были оштрафованы.



По информации Кахи Каладзе, постановление о приостановке задействовано в отношении 120 объектов.



«Хочу сказать, что Служба надзора мэрии составила протоколы по 59 фактам не снятия предвыборных плакатов, а по рекламным конструкциям предупреждение вынесено приблизительно 300 объектам. Политики и политические партии должны делать больше, чтобы убирать за собой предвыборные плакаты, так как это все уродует и загрязняет окружающую среду. Думаю, и в этом направлении нужно ужесточить подходы и увеличить штрафы», — отметил Каха Каладзе.















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