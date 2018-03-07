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В Испании могут признать водительские права Грузии


07.03.2018   12:36
Между Испанией и Грузией идет переговорный процесс о признании грузинских водительских прав как международного документа, что может отменить сдачу дополнительного экзамена для получения документа местного образца.

Как заявила замглавы МВД Грузии, госпожа Натия Мезвришвили, Испания находится в списке трех стран, где грузинские права могут перестать быть временными, а их использование лишь в течение полугода отменится.

По ее словам, вопрос должен решиться до сентября этого года. Если грузинские власти добьются утверждения статуса международных для выданных прав на территории стран, то у грузинских водителей отпадет потребность в процедуре получения в Испании еще одних прав.

Мезвришвили заверила, что работа в этом направлении идет в интенсивном режиме.






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