В Испании могут признать водительские права Грузии

07.03.2018 12:36 Между Испанией и Грузией идет переговорный процесс о признании грузинских водительских прав как международного документа, что может отменить сдачу дополнительного экзамена для получения документа местного образца.



Как заявила замглавы МВД Грузии, госпожа Натия Мезвришвили, Испания находится в списке трех стран, где грузинские права могут перестать быть временными, а их использование лишь в течение полугода отменится.



По ее словам, вопрос должен решиться до сентября этого года. Если грузинские власти добьются утверждения статуса международных для выданных прав на территории стран, то у грузинских водителей отпадет потребность в процедуре получения в Испании еще одних прав.



Мезвришвили заверила, что работа в этом направлении идет в интенсивном режиме.















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