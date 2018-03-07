700 граждан Грузии в январе 2018 года попросили убежище в Герма

07.03.2018 12:39 Свыше 700 граждан Грузии только в январе 2018 года попросили убежище в Германии. И почти из них 100% получили отказ. Об этом сообщило посольство ФРГ в Тбилиси. В дипмиссии ситуацию со злоупотреблением безвизовым режимом между Грузией и ЕС считают тревожной, заявляя о необходимости быстро реагировать.



Именно с этой целью в Тбилиси с двухдневным визитом прибыла делегация из Германии. Глава штаба по возвращению мигрантов министерства внутренних дел Кристиан Клосс и поверенный министра иностранных дел по вопросам беженцев и миграции Аннет Гюнтер проводят встречи с высокопоставленными должностными лицами в Грузии.



После одной из встреч доктор Кристиан Клосс заявил, что в Берлине обеспокоены ростом (особенно в последние месяцы) числа соискателей убежища. По его словам, Берлин и Тбилиси должна активизировать сотрудничество, чтобы соблюдалось как европейское законодательство, так и грузинское, а граждане страны по-прежнему могли свободно пользоваться правом на безвизовые поездки.



“Грузия – защищенная страна, и [у ее граждан] никаких оснований для требования убежища в Германии нет. Поэтому соискатели убежища будут возвращены на родину”, – подчеркнул Клосс.



Ранее с визитом в Германии находилась замминистра внутренних дел Грузии Нино Джавахадзе. Она, в частности, встретилась с главой МВД немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, правительство которой обещало лоббировать активизацию механизма временной приостановки визового режима для Грузии.



Одной из тем, которую замминистра обсуждала в ФРГ, стало признание Грузии безопасной страной. Этот фактор упрощает процедуру отказа мигрантам в предоставлении им убежища и облегчает их возвращение на родину.



Напомним также, что по данным МВД Германии, число прошений об убежище, поданных гражданами Грузии, в сентябре составило 238, в октябре – 355, в ноябре – 444, в декабре – 522, а в январе – 745. Власти Грузии обещают принять экстренные меры, чтобы исправить ситуацию.















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