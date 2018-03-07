Митрополит Григол: утверждения, что все зло идет с Запада, – пропаганда

07.03.2018 12:52 “Главная наша проблема – стереотипы, укоренению которых еще больше способствуют силы, негативно настроенные в отношении укрепления активного сотрудничества между Грузией и западным миром”. Об этом митрополит Поти и Хоби Григол заявил после неформальной встречи членов Священного Синода с иностранными дипломатами в посольстве Великобритании.



По словам митрополита, Церковь не может равнодушно смотреть на ситуацию, в которой оказалась Грузия. “Не для кого не секрет, что идет пропаганда, якобы все зло и все несчастья приходят к нам с Запада. Это направлено на дезориентацию общества, в то время как страна должна решить очень серьезные задачи”, – добавил священнослужитель.



В течение последних месяцев представители Грузинской православной церкви провели несколько встреч с западными дипломатами и чиновниками. В том числе были организованы визиты духовных лиц ГПЦ в Брюссель и Вашингтон.



СОВА











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