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Митрополит Григол: утверждения, что все зло идет с Запада, – пропаганда
07.03.2018 12:52
“Главная наша проблема – стереотипы, укоренению которых еще больше способствуют силы, негативно настроенные в отношении укрепления активного сотрудничества между Грузией и западным миром”. Об этом митрополит Поти и Хоби Григол заявил после неформальной встречи членов Священного Синода с иностранными дипломатами в посольстве Великобритании.
По словам митрополита, Церковь не может равнодушно смотреть на ситуацию, в которой оказалась Грузия. “Не для кого не секрет, что идет пропаганда, якобы все зло и все несчастья приходят к нам с Запада. Это направлено на дезориентацию общества, в то время как страна должна решить очень серьезные задачи”, – добавил священнослужитель.
В течение последних месяцев представители Грузинской православной церкви провели несколько встреч с западными дипломатами и чиновниками. В том числе были организованы визиты духовных лиц ГПЦ в Брюссель и Вашингтон.
СОВА
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