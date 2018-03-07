В разных районах Тбилиси идет установка новых контейнеров для мусор

07.03.2018 13:08 «Тбилсервис групп» продолжает в масштабах Тбилиси замещение старых мусорных контейнеров новыми. Современные пластмассовые мусорные контейнеры были установлены в районах Исани и Самгори.



Для первого этапа компания «Тбилсервис групп» закупила 400 штук контейнеров, которые будут поэтапно установлены в разных районах Тбилиси.



В масштабах Тбилиси всего установлено 19 594 единиц контейнеров для мусора.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

